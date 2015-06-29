香港房地产：政府称7-9月供地可建5,100个住宅，上半年总供应量达标

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透香港6月29日 - 香港政府周一宣布，2015/16财政年度第二季度将推出三幅住宅土地招标出售，连同铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建单位数目前共5,100个，令本财年上半年度总供应量达9,600个，占全年目标(1.9万个)逾一半。
发展局局长陈茂波在公布7-9月第二季度卖地计划时表示，季内政府推出的三幅住宅土地分别位于大埔白石角、屯门及青衣，全部位于新界区。此外，由政府全资拥有的西铁元朗站上盖项目亦将会招标，可建1,880个单位。港铁 及市建局亦将在期内分别推出可建1,430个及120个住宅单位的发展项目。
连同首季度已推出的政府、港铁及市建局和私人重建项目，本财年上半年度总供应量为9,600个，略高于全年目标1.9万个的一半。
＂我们相当有信心可以达到全年度1.9万个私人住宅总供应量的目标。＂陈茂波称。
此外，政府于第二季度将推出一幅位于沙田石门的商贸用地招标，可建楼面面积约1.6万平方米。而这幅土地是新加入本年度卖地表的土地。
＂第二季度我们或会再加入新的私人住土地或商贸用地...政府会全方位觅地，以回应市场需求。＂陈茂波说。
特首梁振英上周发表其上任后第三份＂施政汇报＂中表示，根据政府已知＂熟地＂（即现成可随时用作发展的土地）上已展开或将会展开的私人住宅项目初步估算，预计2015年 私营房屋单位的落成量约为1.3万个，2016年则约为2万个，属10年新高，比前10年平均落成 量高出约七成。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9