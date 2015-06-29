香港房地产：政府称7-9月供地可建5,100个住宅，上半年总供应量达标

路透香港6月29日 - 香港政府周一宣布，2015/16财政年度第二季度将推出三幅住宅土地招标出售，连同铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建单位数目前共5,100个，令本财年上半年度总供应量达9,600个，占全年目标(1.9万个)逾一半。

发展局局长陈茂波在公布7-9月第二季度卖地计划时表示，季内政府推出的三幅住宅土地分别位于大埔白石角、屯门及青衣，全部位于新界区。此外，由政府全资拥有的西铁元朗站上盖项目亦将会招标，可建1,880个单位。港铁 及市建局亦将在期内分别推出可建1,430个及120个住宅单位的发展项目。

连同首季度已推出的政府、港铁及市建局和私人重建项目，本财年上半年度总供应量为9,600个，略高于全年目标1.9万个的一半。

＂我们相当有信心可以达到全年度1.9万个私人住宅总供应量的目标。＂陈茂波称。

此外，政府于第二季度将推出一幅位于沙田石门的商贸用地招标，可建楼面面积约1.6万平方米。而这幅土地是新加入本年度卖地表的土地。

＂第二季度我们或会再加入新的私人住土地或商贸用地...政府会全方位觅地，以回应市场需求。＂陈茂波说。