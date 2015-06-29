《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月29日

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *贝因美集团 13.5 4 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA- 7/3 7/6 ======================================================================================= *太仓港协鑫发电 6.5 6.5 12 7/6簿记建档 民生银行 AA 7/7 7/8 ======================================================================================= 南京商贸旅游 10 3 12 6/30簿记建档 华夏银行 AA 6/30 7/1 发展集团 ======================================================================================= 国电南自 12 4 12 6/30簿记建档 农业银行 AA 7/2 7/3 ======================================================================================= 贵州黔桂 6 3 12 7/2簿记建档 中信证券 AA- 7/3 7/6 发电公司 中国银行 ======================================================================================= 宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9
中信银行 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 推迟发行 浦发银行 AA- -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *万达集团 36 6 3 7/2簿记建档 建设银行 AA 7/3 7/6
招商银行 ======================================================================================= *大连国际 3 3 2+1 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9
(附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= *晨鸣纸业 26 13 永续 7/6簿记建档 华泰证券 AA+ 7/8 7/9
中信银行
(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= *无锡国联发展 30 15 永续 7/6簿记建档 工商银行 AAA 7/8 7/9
兴业银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 重庆豪江建设 14 7 5 6/30簿记建档 招商证券 AA 7/2 7/3 开发 招商银行 ======================================================================================= 衣念（上海） 3 3 3 7/2簿记建档 中国银行 AA 7/6 7/7 时装贸易 ======================================================================================= 龙光基业集团 8 4 3 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/6 ======================================================================================= 江西长运 6.4 6.4 3 7/2簿记建档 上海银行 AA 7/3 7/6
建设银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9