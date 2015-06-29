中国证券：个别P2P配资平台建议减仓，对市场信心造成进一步打击

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透北京6月29日 - 中国股市下跌引发的杠杆资金的踩踏连锁效应正愈演愈烈，P2P配资平台--巧牛网周一中午公告让所有客户清仓，则又掀起另一波风浪。但随后公司澄清只是希望用户以较低持仓度过风险期。
分析人士指出，若更多的融资平台劝喻客户清仓离场，将对市场信心造成进一步打击。
有迹象明，从六月初开始，就已经陆续出现线下配资公司倒闭的现象，有的小型配资公司甚至直接卷款跑路。市场人士指出，非法平台资金在目前市场行情下选择清仓离场的过程可能还要一段时间。
“现在（市场）人气太差。”首创证券策略分析师邵帅表示。
国都证券分析师肖世俊认为，现在市场信心较为脆弱，投资者担心融资盘清仓所引发的连锁反应，私募基金跌倒止损线被迫清仓，公募基金大量缩水，或将造成恶性循环。
巧牛网网站公告显示，鉴于当前股市风险较大，且当前国家政策明确加强对于homs等配资功能的管理和限制，请所有用户于6月30日（周二）下午14：30前清空持仓，届时未主动清仓的用户将被执行清仓。
随后该网站澄清，早上因工作人员对工作的疏忽，关于今日公告是建议用户减仓的风险提示通知，而不是清仓。希望用户以较低持仓度过风险期，锁定前期利润。
该网站资料显示，巧牛网2014年上线，注册资本5,000万元人民币，截至2015年04月累计配资27亿1,126万元，目前已有10.52万位投资人加入巧牛。
中国股市沪综指午盘跌幅一度逾7%，跌破3,900点。 （完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9