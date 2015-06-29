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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 14:07 BJT

标题新闻：泰国6月消费者物价指数(CPI)料连续第六个月较上年同期下降--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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