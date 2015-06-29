版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 14:29 BJT

台湾股市：收盘重挫逾2%失守年线，希腊债务僵局难解令市场恐慌气氛升温

路透台北6月29日 - 台湾股市周一收盘重挫逾2%失守年线大关。分析师指出，由于希腊债务僵局难解，希腊政府祭出资本管制令市场恐慌气氛升温，牵动台股表现疲弱，且今日正逢摩台指结算也加重跌幅，致指数收近日低，短线仍待希腊债务危机进展释出方向。

大盘加权股价指数 收跌2.39%报9,236.10点，创一周收盘低位，前低为6月18日的9,218.37点。今日成交初值 为933.34亿台币，上交易日修正后为846.29亿。

〞台股将重新在年线(9,322点)附近再做整理，〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并表示，周末国际利空消息尽出，除了希腊债务违约风险提高外，中国周末宣布降息降准也是台股买盘顿失的另一大原因，目前市场等待希腊债务危机明确告一段落后才会有明确转强的契机。

至于除权息行情，他则称，今日台积电 除息表现相对优于大盘，后续仍有富邦金 、国泰金 等金融股除息，看好金融股将扮演撑盘的角色，若金融股走势趋稳，大盘才能在前波低点9,170点上方止稳，明日主要区间暂看在9,170-9,358点间。

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

中国央行周六宣布降息和定向降准之后，央行研究局局长陆磊表示，从短期看，此次政策调整致力于稳增长，为下半年经济金融在合理区间运行奠定了流动性基础。

本地时间14:12，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.16%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐