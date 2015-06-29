台湾股市：收盘重挫逾2%失守年线，希腊债务僵局难解令市场恐慌气氛升温

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透台北6月29日 - 台湾股市周一收盘重挫逾2%失守年线大关。分析师指出，由于希腊债务僵局难解，希腊政府祭出资本管制令市场恐慌气氛升温，牵动台股表现疲弱，且今日正逢摩台指结算也加重跌幅，致指数收近日低，短线仍待希腊债务危机进展释出方向。
大盘加权股价指数 收跌2.39%报9,236.10点，创一周收盘低位，前低为6月18日的9,218.37点。今日成交初值 为933.34亿台币，上交易日修正后为846.29亿。
〞台股将重新在年线(9,322点)附近再做整理，〞日盛投顾协理钟国忠说。
他并表示，周末国际利空消息尽出，除了希腊债务违约风险提高外，中国周末宣布降息降准也是台股买盘顿失的另一大原因，目前市场等待希腊债务危机明确告一段落后才会有明确转强的契机。
至于除权息行情，他则称，今日台积电 除息表现相对优于大盘，后续仍有富邦金 、国泰金 等金融股除息，看好金融股将扮演撑盘的角色，若金融股走势趋稳，大盘才能在前波低点9,170点上方止稳，明日主要区间暂看在9,170-9,358点间。
希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。
中国央行周六宣布降息和定向降准之后，央行研究局局长陆磊表示，从短期看，此次政策调整致力于稳增长，为下半年经济金融在合理区间运行奠定了流动性基础。
本地时间14:12，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.16%。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9