《全球汇市》欧元挫跌，希腊危机恶化愈加逼近违约

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
根据路透计算以及周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，甚至在情势到达最新的危机点之前，部分投资者已开始缩减欧元多头押注。6月23日截止当周，欧元空头仓位由前一周的89,357口，增加至99,306口，前一周的欧元净空仓是7月底以来的最低水平。希腊若违约，可能导致该国退出欧元区，很多投资者担心这最终会削弱整个欧元区。
分析师称，除了希腊在欧元区前景的不确定性增加，公投结果民意如果支持接受救助条款，齐普拉斯政府的政治风险将上升。
随着希腊问题成为焦点，美联储升息的时间变得更加难以捉摸。大多数分析师原本预计美联储可能在9月升息，但如果希腊退出欧元区，从而引发金融市场纷乱、甚至损及全球成长的话，那么对美联储升息时间的预期可能向后推迟。
美联储主席叶伦曾说，升息决定将取决于就业市场的改善。路透调查显示，分析师预计下周四将公布的非农就业报告将显示，继5月意外新增28万个就业岗位之后，美国6月料新增23.2万个就业岗位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1046 1.1164 -1.06 -8.69 1.2097
美元/日圆 122.69 123.85 -0.94 +2.52 119.68
欧元/日圆 135.52 138.27 -1.99 -6.40 144.78
美元/瑞郎 0.9369 0.9328 +0.44 -5.75 0.9941
英镑/美元 1.5721 1.5750 -0.18 +0.95 1.5573
美元/加元 1.2325 1.2316 +0.07 +6.09 1.1618
澳元/美元 0.7648 0.7653 -0.07 -6.37 0.8168
新西兰元/美元 0.6841 0.6842 -0.01 -12.26 0.7797
澳元/日圆 93.830 94.780 -1.00 -4.01 97.750
新西兰元/日圆 83.930 84.740 -0.96 -10.05 93.310
英镑/日圆 192.88 195.06 -1.12 +3.49 186.38
澳元/新西兰元 1.1175 1.1172 +0.03 +6.74 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 陈宗琦/汪红英/艾茂林/高琦/蔡美珍/王洋/白云)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9