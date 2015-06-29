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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 14:30 BJT

《全球汇市》欧元挫跌，希腊危机恶化愈加逼近违约

根据路透计算以及周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，甚至在情势到达最新的危机点之前，部分投资者已开始缩减欧元多头押注。6月23日截止当周，欧元空头仓位由前一周的89,357口，增加至99,306口，前一周的欧元净空仓是7月底以来的最低水平。希腊若违约，可能导致该国退出欧元区，很多投资者担心这最终会削弱整个欧元区。

分析师称，除了希腊在欧元区前景的不确定性增加，公投结果民意如果支持接受救助条款，齐普拉斯政府的政治风险将上升。

随着希腊问题成为焦点，美联储升息的时间变得更加难以捉摸。大多数分析师原本预计美联储可能在9月升息，但如果希腊退出欧元区，从而引发金融市场纷乱、甚至损及全球成长的话，那么对美联储升息时间的预期可能向后推迟。

美联储主席叶伦曾说，升息决定将取决于就业市场的改善。路透调查显示，分析师预计下周四将公布的非农就业报告将显示，继5月意外新增28万个就业岗位之后，美国6月料新增23.2万个就业岗位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1046 1.1164 -1.06 -8.69 1.2097

美元/日圆 122.69 123.85 -0.94 +2.52 119.68

欧元/日圆 135.52 138.27 -1.99 -6.40 144.78

美元/瑞郎 0.9369 0.9328 +0.44 -5.75 0.9941

英镑/美元 1.5721 1.5750 -0.18 +0.95 1.5573

美元/加元 1.2325 1.2316 +0.07 +6.09 1.1618

澳元/美元 0.7648 0.7653 -0.07 -6.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6841 0.6842 -0.01 -12.26 0.7797

澳元/日圆 93.830 94.780 -1.00 -4.01 97.750

新西兰元/日圆 83.930 84.740 -0.96 -10.05 93.310

英镑/日圆 192.88 195.06 -1.12 +3.49 186.38

澳元/新西兰元 1.1175 1.1172 +0.03 +6.74 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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