台湾经济指标预测--6月30日至8月20日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/6 1610 外汇存底 6月底 -- 4,189.58亿美元 7/7 0830 消费者物价指 6月 -- -0.73% 数(CPI) 7/7 1600 出口 6月 -- -3.8% * 7月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单 6月 -- -5.9% 年变动率 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.75% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -3.18% * 7月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/24 1610 M2年增率 6月 -- +6.81% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(估) 重贴现率 第三季 -- 1.875% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1630 经济成长率 第一季 -- +3.37%(统计值) (统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。