台湾债市：10年公债殖利率收低，因希腊偿债问题难解

* 10年券殖利率震荡收低跌破1.50%，因希腊偿债问题难解 * 台债气氛偏多，惟逢季底部分投资者调节多头部位 * 后续观察希腊偿债事件后续发展 路透台北6月29日 - 台湾10年期104/5 殖利率周一收低；交易员说，因希 腊债务问题难解，引发脱欧隐忧，加上今天台股随亚股重挫，促使资金停泊在债市，惟随殖 利率走低后，季底投资盘调整部位卖单出笼，致殖利率跌势略为收敛。 交易员指出，由于希腊偿债事件恶化，早盘10年券一度下杀至1.4900%低点后，引爆停 利卖单出笼，殖利率跌势亦跟着收敛，且弹回到1.50%以上；但因市场忧心希腊若脱欧可能 拖累其他欧洲债信不良的国家，殖利率又回到1.5%以下交易。 〞万一希腊真的脱欧，大家开始担心其他的'欧猪'国家，这对国际债市是利多，预料台 债应是走换手(殖利率)缓跌行情。〞一位票券公司交易员说。 另一证券公司交易员则表示，因近来市场方向一致偏向多方，致满手多单，〞大家都在 船上，没有人想划船，只想让风吹，但究竟这阵子会吹多强，就看希腊的影响程度有多高。 〞 前述证券商交易员认为，希腊债务对台湾债市的激励可能有限，因市场对于10年券殖利 率低于1.50%的接受度不高，料短线难有大行情。 同时，另一位大型金融机构交易员指出，〞今天很难玩〞，因为市场交投冷清，流动性 也不好。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.00%； 104/5期公债殖利率暂看1.48%-1.51%。 希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划， 而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。 美国财政部长杰克卢在电话中向希腊总理齐普拉斯表示，想办法让希腊回到改革和经济 复苏的道路上对希腊、欧洲和全球经济都有利--美国财政部发言人。 台湾股市周一收盘重挫逾2%失守年线大关。分析师指出，由于希腊债务僵局难解，希腊 政府祭出资本管制令市场恐慌气氛升温，牵动台股表现疲弱，且今日正逢摩台指结算也加重 跌幅，致指数收近日低，短线仍待希腊债务危机进展释出方向。 大盘加权股价指数 收跌2.39%报9,236.10点，创一周收盘低位，前低为6月18日 的9,218.37点。今日成交初值 为933.34亿台币，上交易日修正后为846.29亿。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 0.00 0.9850% 0.9830-0.9850 1.00 10 104/5 -0.92% 1.4986% *1.4900-1.5036 82.50 *创该期券发行以来殖利率新低位。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6月29日(一)：美国5月成屋待完成销售指数、美国6月达拉斯联储制造业活动指数、世 界银行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲及瑞士国 际金融论坛，主题爲“重建全球金融”。 6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/C ase-Shiller 4月房价指数、中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表、德国6月失业率、英 国第一季GDP/企业投资/经常帐收支、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Ca pital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)前发 表演说及澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演 讲。 7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间 就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制 造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/C IPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、英国央行公布金融稳定报告，之后央 行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企 业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/ 英国6月PMI、欧元区5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4986 5 104/9 0.9850 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)