修正-全球金市：金价受避险买盘所拉抬，因希腊情势急转直下

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(内文第一段应为“周一”，非“周五”)
路透新加坡6月29日 - 黄金与其他避险资产周一连袂跳涨，此前希腊债务危机在周末急转直下，希腊看来更有可能违约并离开欧元区。
0640GMT时，现货金 上涨0.7%至每盎司1,183.18美元，盘中稍早曾高见1,186.91美元，为近一周高位。
美国期金 亦跳涨1%至日高1,187.60美元，之后回吐部分升幅。现货银 尾随金价升势，上涨约1%。
“经过周末期间的希腊方面消息后，厌恶风险情绪今早袭卷市场，带动金价开盘走高，” MKS Group贵金属交易员Sam Laughlin称。
希腊与债权人的纾困谈判于周末宣告破裂，欧洲央行不再提高对希腊银行业的融资支援，希腊政府只得下令银行暂停营业。
由于未能与债权人达成协议，希腊周二需付给国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项势必违约。未来几个月希腊还需偿还欧洲央行数十亿欧元。
IMF贷款即将违约，使希腊更加逼近退出欧元区，对全球金融体系将有广泛影响。
亚洲股市、美股期指及欧元周一皆下跌，投资人转往黄金及日圆避险。
新加坡一交易员称，基于希腊的不确定性，金价可能还有上档空间，但黄金ETF资金外流及实货需求疲软，可能抑制上档，1,200美元仍时关键水位。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1183.18 8.6 0.73
现货银 15.9 0.14 0.89
现货铂金 1071.5 -3.45 -0.32
现货钯金 672 -2.65 -0.39
COMEX期金 1183.1 9.9 0.84
COMEX期银 15.875 0.14 0.89
汇率
欧元/美元 1.1093
美元指数 95.67
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9