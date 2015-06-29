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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 17:26 BJT

修正-全球金市：金价受避险买盘所拉抬，因希腊情势急转直下

(内文第一段应为“周一”，非“周五”)

路透新加坡6月29日 - 黄金与其他避险资产周一连袂跳涨，此前希腊债务危机在周末急转直下，希腊看来更有可能违约并离开欧元区。

0640GMT时，现货金 上涨0.7%至每盎司1,183.18美元，盘中稍早曾高见1,186.91美元，为近一周高位。

美国期金 亦跳涨1%至日高1,187.60美元，之后回吐部分升幅。现货银 尾随金价升势，上涨约1%。

“经过周末期间的希腊方面消息后，厌恶风险情绪今早袭卷市场，带动金价开盘走高，” MKS Group贵金属交易员Sam Laughlin称。

希腊与债权人的纾困谈判于周末宣告破裂，欧洲央行不再提高对希腊银行业的融资支援，希腊政府只得下令银行暂停营业。

由于未能与债权人达成协议，希腊周二需付给国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项势必违约。未来几个月希腊还需偿还欧洲央行数十亿欧元。

IMF贷款即将违约，使希腊更加逼近退出欧元区，对全球金融体系将有广泛影响。

亚洲股市、美股期指及欧元周一皆下跌，投资人转往黄金及日圆避险。

新加坡一交易员称，基于希腊的不确定性，金价可能还有上档空间，但黄金ETF资金外流及实货需求疲软，可能抑制上档，1,200美元仍时关键水位。

--------------------------0640GMT-------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1183.18 8.6 0.73

现货银 15.9 0.14 0.89

现货铂金 1071.5 -3.45 -0.32

现货钯金 672 -2.65 -0.39

COMEX期金 1183.1 9.9 0.84

COMEX期银 15.875 0.14 0.89

汇率

欧元/美元 1.1093

美元指数 95.67

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)

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