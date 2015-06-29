日本债市：小涨，受希腊违约疑虑和日股大跌影响

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
“两个原因导致日本公债反应不大，首先是收益率已处于非常低的水平，公债价格对于潜在买家而言已过高。其次，希腊并不是直接影响日本公债的重要因素，”三菱UFJ摩根士丹利证券驻东京的固定收益策略师Katsutoshi Inadome说。
“市场一段时间以来一直在为希腊违约做准备，目前焦点已转移到希腊退出欧元区的可能性上，”他说。
在意外提出将针对救助条件举行公投之后，希腊的欧洲伙伴国关闭了延长救助协议的大门，因此希腊政府看似肯定无法在周二偿还国际货币基金组织(IMF)的款项。
希腊债务危机打击了投资者对风险资产的需求，导致日经指数 下跌近3%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.110% -1.0 0.120%
10年期公债 0.440% -3.0 0.470%
20年期公债 1.190% -3.0 1.220%
30年期公债 1.430% -2.5 1.455%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 +0.45 146.72
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/汪红英；审校 高琦)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9