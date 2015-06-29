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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 15:15 BJT

日本债市：小涨，受希腊违约疑虑和日股大跌影响

“两个原因导致日本公债反应不大，首先是收益率已处于非常低的水平，公债价格对于潜在买家而言已过高。其次，希腊并不是直接影响日本公债的重要因素，”三菱UFJ摩根士丹利证券驻东京的固定收益策略师Katsutoshi Inadome说。

“市场一段时间以来一直在为希腊违约做准备，目前焦点已转移到希腊退出欧元区的可能性上，”他说。

在意外提出将针对救助条件举行公投之后，希腊的欧洲伙伴国关闭了延长救助协议的大门，因此希腊政府看似肯定无法在周二偿还国际货币基金组织(IMF)的款项。

希腊债务危机打击了投资者对风险资产的需求，导致日经指数 下跌近3%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.110% -1.0 0.120%

10年期公债 0.440% -3.0 0.470%

20年期公债 1.190% -3.0 1.220%

30年期公债 1.430% -2.5 1.455%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 +0.45 146.72

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/汪红英；审校 高琦)

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