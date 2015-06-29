版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 15:28 BJT

标题新闻：印度财长称希腊危机可能给印度带来间接影响，政府与央行保持接触以应对局势

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐