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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 15:38 BJT

修正-表格：外资在韩国股市卖超1,080亿韩元

(内文第一段应为“周一”，非“周五”)
    路透首尔6月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市卖超1,080亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     6月29日      -108.0       21.1          92.7
     6月26日        59.1      -33.8         -16.9
     6月25日         8.1       38.6         -31.9
     6月24日        54.5      -14.8         -24.6 
     6月23日        -9.8      142.9        -118.1
     6月22日      -123.3       26.1         104.8
     6月19日      -283.6      190.4         111.7
     6月18日      -262.1      258.3           1.4
     6月17日      -153.6       92.4          63.7
     6月16日      -314.9      120.3         187.0
     6月15日       121.9     -137.4          11.7
     6月12日       -84.4     -144.2         221.7
     6月11日      -167.6      -96.8         254.1
     6月10日      -197.8      -85.5         279.3
     6月 9日      -146.6      -38.2         162.0
    ----------------------------------------------
    本月以来      -995.9     -475.0       1,485.3
    ----------------------------------------------
    今年以来     8,576.5   -8,984.5         282.1
    ---------------------------------------------- (完)

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