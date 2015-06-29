香港已公布经济指标--2015/6/29

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年5月 零售销售值 -0.1* -2.1^ -3.9 2015年5月 零售销售量 +4.6* +2.5^ -4.5 2015年5月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +2.8 +3.7 2015年5月 甲类消费物价指数(CPI A +4.2 +3.9 +3.9 ) 2015年第一 本地生产总值(GDP) +2.1 +2.4 +2.5 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年3月-5月% 15年2月-4月% 14年3月-5月% 失业率 3.2 3.2 3.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年5月 贸易赤字／盈余 -40.1 -39.2 -42.4 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9