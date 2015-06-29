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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 15:35 BJT

中欧关系：欧盟团结、欧元强劲符合中国的利益--中国总理李克强

路透柏林6月29日 - 中国总理李克强在接受一家报纸采访时表示，中国支持欧洲在处理希腊债务危机方面的努力，并称中国希望看到一个繁荣的欧洲，希望看到欧盟团结和欧元强劲，因为这符合中国的利益。

李克强在接受德国商报(Handelsblatt)和其它欧洲媒体的采访时表示，欧洲在应对国际金融危机的挑战和处理希腊债务问题上，有中国的支持。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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