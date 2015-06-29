路透调查：中国6月官方制造业PMI料升至50.3，创七个月高点

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国6月官方制造业PMI * 公布时间: 7月1日(周三)约9:00 * 路透预估中值：50.3 预估区间: 50.1-50.5 路透综合25家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅升 至50.3的七个月高位，表明经济有改善迹象，但力道仍弱。未来财政和货币政策预计将保持 积极。 “当前经济仍偏弱，稳增长政策还是有持续出台的必要，”申万宏源债券团队称，“不 管是我们的调研指数还是高频行业数据都显示经济再次转弱的概率较大。” 该团队重申其对经济的判断，即在经济企稳趋势真正确立之前，货币政策和财政政策将 继续保持积极。 海通证券首席宏观债券分析师姜超也指出，6月发电耗煤增速再度下降，暗示经济下行 风险未消；不过持续降息后地产销售有望继续改善，加之积极财政稳步发力稳定基建投资， 经济有望于四季度逐渐见底企稳。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: _____________2015年______________ ______________________2014年__________ 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%)-- 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 上周出炉的汇丰(HSBC)/Markit中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣 枯线下方，但为三个月高点。Markit定于周三（7月1日）公布中国制造业PMI终值。 继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时 降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而 另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为各机构给出的6月中国官方制造业PMI预估详情: 野村 50.5 银行 50.5 摩根大通 50.4 ING金融市场 50.4 华宝信托 50.4 海通证券 50.4 第一创业证券 50.4 DZ Bank 50.4 首创证券 50.4 法国巴黎银行 50.4 BMO 50.4 巴克莱 50.4 法国兴业 50.3 渣打 50.3 平安证券 50.3 Natixis 50.3 方正证券 50.3 Deka银行 50.3 瑞士信贷 50.3 招商证券 50.3 Action Econo 50.3 mics 4CAST 50.3 德国商业银行 50.2 民族证券 50.2 中国银行 50.1 ----- ----- 6月预估中值 50.3 上月 50.2（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9