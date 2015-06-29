路透调查：中国6月官方制造业PMI料升至50.3，创七个月高点

* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国6月官方制造业PMI * 公布时间: 7月1日(周三)约9:00 * 路透预估中值：50.3 预估区间: 50.1-50.5 路透综合25家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅升 至50.3的七个月高位，表明经济有改善迹象，但力道仍弱。未来财政和货币政策预计将保持 积极。 “当前经济仍偏弱，稳增长政策还是有持续出台的必要，”申万宏源债券团队称，“不 管是我们的调研指数还是高频行业数据都显示经济再次转弱的概率较大。” 该团队重申其对经济的判断，即在经济企稳趋势真正确立之前，货币政策和财政政策将 继续保持积极。 海通证券首席宏观债券分析师姜超也指出，6月发电耗煤增速再度下降，暗示经济下行 风险未消；不过持续降息后地产销售有望继续改善，加之积极财政稳步发力稳定基建投资， 经济有望于四季度逐渐见底企稳。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: _____________2015年______________ ______________________2014年__________ 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%)-- 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 上周出炉的汇丰(HSBC)/Markit中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣 枯线下方，但为三个月高点。Markit定于周三（7月1日）公布中国制造业PMI终值。 继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时 降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而 另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为各机构给出的6月中国官方制造业PMI预估详情: 野村 50.5 银行 50.5 摩根大通 50.4 ING金融市场 50.4 华宝信托 50.4 海通证券 50.4 第一创业证券 50.4 DZ Bank 50.4 首创证券 50.4 法国巴黎银行 50.4 BMO 50.4 巴克莱 50.4 法国兴业 50.3 渣打 50.3 平安证券 50.3 Natixis 50.3 方正证券 50.3 Deka银行 50.3 瑞士信贷 50.3 招商证券 50.3 Action Econo 50.3 mics 4CAST 50.3 德国商业银行 50.2 民族证券 50.2 中国银行 50.1 ----- ----- 6月预估中值 50.3 上月 50.2（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)