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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月29日

路透香港6月29日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:08时，1
 港元=0.80072人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为28.89%，高于上交易日收盘的24.53%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.07      6.10      1.04
 建设银行                                          6.62      6.93      1.19
 中国银行                                          4.56      4.92      1.16
 农业银行                                          3.54      4.10      1.08
 招商银行                                         17.43     21.60      1.01
 中信银行                                          7.26      6.06      1.50
 交通银行                                          7.49      7.76      1.21
 民生银行                                          9.41      9.84      1.19
 中国人寿                                         28.96     32.65      1.11
 中国平安                                         76.52    102.50      0.93
 中国太保                                         28.19     35.85      0.98
 中信证券                                         24.60     26.80      1.15
 新华人寿                                         56.97     44.20      1.61
 海通证券                                         19.82     19.66      1.26
 华能国际                                         13.53     10.64      1.59
 大唐发电                                          7.57      4.15      2.28
 华电国际                                         11.34      8.55      1.66
 中煤能源                                         11.09      4.61      3.00
 中国神华                                         19.80     17.30      1.43
 中国石油                                         10.95      8.68      1.58
 兖州煤业                                         12.81      6.16      2.60
 中国石化                                          6.75      6.53      1.29
 上海石化                                         11.91      4.05      3.67
 中海油服                                         27.10     12.52      2.70
 仪征化纤                                         12.82      3.68      4.35
 中国铝业                                          9.14      3.86      2.96
 江西铜业                                         20.12     12.94      1.94
 洛阳钼业                                         11.71      5.56      2.63
 紫金矿业                                          4.75      2.62      2.26
 马钢股份                                          5.00      2.64      2.37
 鞍钢股份                                          6.85      5.32      1.61
 重庆钢铁                                          5.24      2.12      3.09
 海螺水泥                                         19.75     26.30      0.94
 洛阳玻璃                                         20.14      6.25      4.02
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          7.58      5.08      1.86
 金隅股份                                         10.90      7.62      1.79
 中国国航                                         15.36      8.76      2.19
 东方航空                                         12.18      6.15      2.47
 南方航空                                         14.36      8.47      2.12
 中国远洋                                         11.95      4.82      3.10
 中海集运                                          9.05      2.97      3.81
 中集集团                                         33.17     20.75      2.00
 中海发展                                         12.11      5.75      2.63
 宁沪高速                                          9.15      9.70      1.18
 深高速                                            7.77      6.11      1.59
 成渝高速                                          6.40      3.34      2.39
 皖通高速                                         11.80      7.77      1.90
 广深铁路                                          7.80      4.27      2.28
 中国南车                                         16.69     11.24      1.85
 中国交建                                         17.31     11.48      1.88
 中国铁建                                         14.21     11.72      1.51
 中国中铁                                         12.50      8.10      1.93
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           50.21     44.10      1.42
 广汽集团                                         14.70      6.88      2.67
 青岛啤酒                                         44.23     46.80      1.18
 白云山                                           31.70     27.00      1.47
 新华制药                                         11.69      5.98      2.44
 海信科龙                                         11.15      6.66      2.09
 南京熊猫                                         19.84      8.82      2.81
 晨鸣纸业                                          8.50      4.50      2.36
 上海医药                                         20.73     20.25      1.28
 中兴通讯                                         21.65     19.50      1.39
 东方电气                                         19.23     14.50      1.66
 潍柴动力                                         28.86     25.25      1.43
 东北电气                                          6.64      2.77      2.99
 广船国际                                         51.31     27.70      2.31
 经纬纺机                                         19.54      9.91      2.46
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         13.92      5.92      2.94
 北辰实业                                          7.30      3.58      2.55
 创业环保                                         11.97      6.03      2.48
 中国中冶                                          6.70      3.29      2.54
 金风科技                                         17.70     15.20      1.45
 丽珠                                             64.52     51.45      1.57
 万科                                             13.69     18.24      0.94
 郑煤机                                           10.26      5.20      2.46
 大连港                                            6.72      3.42      2.45
 山东墨龙                                         11.24      4.33      3.24
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19
 复星医药                                         26.31     27.85      1.18
 光大银行                                          5.05      4.52      1.40
 东江环保                                         19.78     16.08      1.54
 上海电气                                         13.90      6.20      2.80
 广发证券                                         21.00     19.30      1.36
 华泰证券                                         21.08     21.10      1.25
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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