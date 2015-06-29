《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月29日

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透香港6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:08时，1 港元=0.80072人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为28.89%，高于上交易日收盘的24.53%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.07 6.10 1.04 建设银行 6.62 6.93 1.19 中国银行 4.56 4.92 1.16 农业银行 3.54 4.10 1.08 招商银行 17.43 21.60 1.01 中信银行 7.26 6.06 1.50 交通银行 7.49 7.76 1.21 民生银行 9.41 9.84 1.19 中国人寿 28.96 32.65 1.11 中国平安 76.52 102.50 0.93 中国太保 28.19 35.85 0.98 中信证券 24.60 26.80 1.15 新华人寿 56.97 44.20 1.61 海通证券 19.82 19.66 1.26 华能国际 13.53 10.64 1.59 大唐发电 7.57 4.15 2.28 华电国际 11.34 8.55 1.66 中煤能源 11.09 4.61 3.00 中国神华 19.80 17.30 1.43 中国石油 10.95 8.68 1.58 兖州煤业 12.81 6.16 2.60 中国石化 6.75 6.53 1.29 上海石化 11.91 4.05 3.67 中海油服 27.10 12.52 2.70 仪征化纤 12.82 3.68 4.35 中国铝业 9.14 3.86 2.96 江西铜业 20.12 12.94 1.94 洛阳钼业 11.71 5.56 2.63 紫金矿业 4.75 2.62 2.26 马钢股份 5.00 2.64 2.37 鞍钢股份 6.85 5.32 1.61 重庆钢铁 5.24 2.12 3.09 海螺水泥 19.75 26.30 0.94 洛阳玻璃 20.14 6.25 4.02 京城机电 13.29 5.40 3.07 中联重科 7.58 5.08 1.86 金隅股份 10.90 7.62 1.79 中国国航 15.36 8.76 2.19 东方航空 12.18 6.15 2.47 南方航空 14.36 8.47 2.12 中国远洋 11.95 4.82 3.10 中海集运 9.05 2.97 3.81 中集集团 33.17 20.75 2.00 中海发展 12.11 5.75 2.63 宁沪高速 9.15 9.70 1.18 深高速 7.77 6.11 1.59 成渝高速 6.40 3.34 2.39 皖通高速 11.80 7.77 1.90 广深铁路 7.80 4.27 2.28 中国南车 16.69 11.24 1.85 中国交建 17.31 11.48 1.88 中国铁建 14.21 11.72 1.51 中国中铁 12.50 8.10 1.93 长城汽车 42.76 38.00 1.41 比亚迪 50.21 44.10 1.42 广汽集团 14.70 6.88 2.67 青岛啤酒 44.23 46.80 1.18 白云山 31.70 27.00 1.47 新华制药 11.69 5.98 2.44 海信科龙 11.15 6.66 2.09 南京熊猫 19.84 8.82 2.81 晨鸣纸业 8.50 4.50 2.36 上海医药 20.73 20.25 1.28 中兴通讯 21.65 19.50 1.39 东方电气 19.23 14.50 1.66 潍柴动力 28.86 25.25 1.43 东北电气 6.64 2.77 2.99 广船国际 51.31 27.70 2.31 经纬纺机 19.54 9.91 2.46 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 13.92 5.92 2.94 北辰实业 7.30 3.58 2.55 创业环保 11.97 6.03 2.48 中国中冶 6.70 3.29 2.54 金风科技 17.70 15.20 1.45 丽珠 64.52 51.45 1.57 万科 13.69 18.24 0.94 郑煤机 10.26 5.20 2.46 大连港 6.72 3.42 2.45 山东墨龙 11.24 4.33 3.24 浙江世宝 52.01 15.50 4.19 复星医药 26.31 27.85 1.18 光大银行 5.05 4.52 1.40 东江环保 19.78 16.08 1.54 上海电气 13.90 6.20 2.80 广发证券 21.00 19.30 1.36 华泰证券 21.08 21.10 1.25 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9