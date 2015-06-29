《路透晚报》--6月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球金融：亚投行协定签署计划年底成立，第一大股东中国占比三成

中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行周一正式签署协定，从而进入成员国立法批准程序，并计划于年底前正式成立。第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。

--中欧关系：欧盟团结、欧元强劲符合中国的利益--中国总理李克强

中国总理李克强在接受一家报纸采访时表示，中国支持欧洲在处理希腊债务危机方面的努力，并称中国希望看到一个繁荣的欧洲，希望看到欧盟团结和欧元强劲，因为这符合中国的利益。

--中国财政：预算管理体系欠完善，资金分散管理碎片化--审计署

中国审计署对稳增长促改革政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，部分重大投资项目审批周期长、开工不及时、建设推进慢，一些部门和地方简政放权力度不够。

--路透调查：中国6月官方制造业PMI料升至50.3，创七个月高点

路透综合25家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅升 至50.3的七个月高位，表明经济有改善迹象，但力道仍弱。未来财政和货币政策预计将保持 积极。

--香港数据：5月零售货值跌幅收窄至0.1%，惟访港旅客消费放缓仍显着

香港政府统计处周一公布，5月份零售业总销货值按年微跌0.1%，较上月跌幅收窄，惟访港旅客消费放缓依然显着。

--中国经济：预计中国相对富裕家庭未来五年迅速增加消费支出--BCG

国际知名咨询机构--波士顿咨询公司（BCG）周一公布的最新年度调查显示，尽管中国经济增速有所放缓，中产阶级及以上的家庭仍将在2015至2020年期间迅速增加消费支出。收入增加以及消费者对未来收入增长的乐观态度，是推动消费增长的主要原因。

【金融】

--《综述》中国股市再坐“过山车”，“降杠杆-下跌”恶性循环令投资者悲观

在遭遇连续暴跌后，中国股市周一再现“过山车”行情，虽然央行意外“双降”被市场理解为是直接针对股市的救市措施，但杠杆资金加速离场令投资者愈发悲观，恢复牛市情绪仍需时日。

--《市场热谈》失控杠杆血洗A股，"小川Put"迅速行动以图维稳

中国A股周五再现“踩踏事件”，跌幅逾8%为历史罕见。中国央行周末迅速给市场打气，堪称“小川PUT”的“定向降存准+降息”政策出台，媒体也纷纷援引消息为股市置放缓冲垫，政策维稳意图明显。

--中国社保：地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台，规模约两万亿—消息

两位熟悉情况的消息人士周日表示，地方社保金划拨给全国社保基金统筹管理的方案已获得中国国务院通过，方案最快将在年底之前落实。此次纳入全国社保统筹管理的地方社保资金规模约在两万亿元人民币。

--中国基金：天弘基金受托管理国内首个消费养老金合格计划

中国最大基金管理公司--天弘基金周日与中国老龄事业发展基金会、上海德浓科技等签约，共同推出国内第一个消费养老金合格计划，天弘基金将成为该计划的受托咨询人和投资管理人，工商银行为该计划的帐户管理人。

【固定收益】

--中国债市动态：双降利好未明显激励现券，资金改善推IRS下行

中国央行周末出台定向降准和降息，但货币政策边际效应递减，银行间债市周一早盘现券所受激励有限，收益率较上周五收盘变化无几。而受资金改善和回购价格下行带动，利率互换(IRS)下行明显，其中尤以短端跌幅领先。

--中国货币市场：降准降息后回购利率跌幅明显，国开行低价融出亦有助力

中国央行上周末祭出降息和定向降准强力政策后，银行间市场周一主要回购利率跌幅明显，尤其是七天和14天品种；除开盘价引导外，国开行在开盘价基础上进一步减点融出亦助力不小，整体资金供给较上周进一步好转。

--新债招标：中国陕西四期地方债利率仍均落于下限--业内人士

业内人士周一透露，中国陕西省上午招标的四期一般地方债，中标利率继续落在下限。三至10年结果依次为2.87%、3.20%、3.53%和3.60%，对应投标倍数为3.17倍、2.57倍、2.32倍和2.02倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微跌窄幅运行，中国降准降息及离岸明显跌势难撼走势

人民币兑美元即期周一早盘微跌，中间价小幅贬值至两周低点，交易员表示，中国央行上周末降准降息对人民币汇率影响非常有限，汇率继续延续窄幅运行，毫无生气，短期内仍无突破迹象。

【证券/行业】

--中国证券：中证金称目前两融业务风险总体可控，强制平仓规模很小

中国证券金融公司周一称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。

--中国证券：个别P2P配资平台建议减仓，对市场信心造成进一步打击

中国股市下跌引发的杠杆资金的踩踏连锁效应正愈演愈烈，P2P配资平台--巧牛网周一中午公告让所有客户清仓，则又掀起另一波风浪。但随后公司澄清只是希望用户以较低持仓度过风险期。

--中国证券：证券业信息系统外接自查结束，停止新增信托帐户接入--报载

引起中国股市近期大幅动荡的民间配资清查已有阶段性成果。据证券时报周一报导，按照地方监管部门要求，国内证券业对信息系统外部接入情况自查结束，并陆续向监管层提交了自查整改报告。

--中国股市：沪综指收挫3.3%至两个半月新低，降息降准难挡平仓盘汹涌

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

--香港股市：恒指收挫2.6%触及三个月低点，受希腊危机及陆股大跌夹击

香港股市周一跌至三个月来低位，投资人对希腊情势恶化及中国内地股市重挫作出回应。恒生指数收挫2.6%，至25,966.98点，恒生国企指数大跌3.0%，至12,694.66点。

--台湾股市：收盘重挫逾2%失守年线，希腊债务僵局难解令市场恐慌气氛升温