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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 16:22 BJT

欧洲汇市：欧元/美元短期隐含波动率跳升至五年高位

路透伦敦6月29日 - 对冲未来一周欧元/美元大幅波动的成本周一跳升至逾五年高点，因希腊已处于违约的边缘并面临脱离欧元区的风险。

路透数据显示，欧元/美元一周隐含波动率 涨至约21.75%，为2010年5月以来最高，其中已反映周日希腊公投因素。

欧元/美元一个月隐含波动率 涨至14%左右，为2011年底以来最高，投资者纷纷买入看空欧元的期权。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)宣布将于7月5日举行全民公投，表决是否接纳政府所反对的债权人救助条件，令欧洲官员大感意外。此外，希腊还关闭了国内银行，并实施资本管制，以防止焦虑的投资者提现导致银行倒闭。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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