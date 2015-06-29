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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 16:34 BJT

金属期市：伦敦期镍跌至六年低点，期铜则上涨

“我们一直与很多其他机构一样看多，但我认为现在还不是放弃的时候。LME库存正在下降...中国进口数据又有数月强劲表现，我认为年底之前这段时间价格会走高，”瑞银分析师Dan Morgan表示。

花旗和摩根大通上周公布了对镍价的偏空预估，因不锈钢用户需求弱于预期。但包括澳洲澳新银行在内的其他机构则表示，偏低价格带来升值空间，现在是买入良机，印尼的矿石出口禁令毕竟抑制了对华供应。

中国5月镍和镍铁进口较上年同期增逾一倍，LME库存自6月初以来一直在下降。

其他金属，如LME锌 、铝 、铅 和锡 都受到避险卖盘影响，下跌1%或耕读，但LME铜 逆势上扬，走高0.5%，因空头纷纷展开回补，并因中国新出台的刺激举措受到支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王颖；审校 蔡美珍/白云)

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