台湾汇市：台币连两贬至一周半低位，外资汇出但出口商抛汇压抑贬幅

* 台币连两贬至一周半低位 * 外资汇出但出口商抛汇压抑贬幅 * 明日实质交易区间估在30.950-31.000 路透台北6月29日 - 台币兑美元 周一连续第二日收贬，创一周半收盘低位。汇银人士表示，希腊 债务僵局越演越烈，为防止金融体系崩溃，希腊更祭出资本管制举措，带动外资交投转向汇出，拖累台币实质 交投随韩元等亚币探低，但季底出口商抛汇卖需畅旺，略有压抑实质交投续贬幅度。 汇银人士指出，随着台股重挫逾2%、外资转趋卖超，提振风险趋避的氛围，令外资汇出新兴亚洲的疑虑增 温，观察今日外资买汇力道虽在，但挂价并不积极，及央行盘中进场调节引导台币实质交投随韩元续贬，惟季 底前仍待消化出口商抛汇卖压，可望收敛明日台币实质交投贬势，后续密切关注外资动向。 “ 月底前(台币)上不去，出口商排山倒海出来。”一位官股银行交易员说。 另位外商银行交易员也称，市场普遍预期季底出口商抛汇力道较大，台币并未过于负面反应希腊债务危机 ，只不过希腊债务僵局打压风险资产表现，对台股形成沉重压力，不排除外资可能撤出新兴亚洲，资金重回国 际美元怀抱，目前暂看不出端倪，观望希腊债务危机的最新进展。 台币周一收至一周半收盘低位，前低为6月17日的31.261。今日台币实质交易区间在30.957-30.989；上日 交易区间在30.890-30.948。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在30.950-31.000。 台湾股市周一重跌2.39%报9,236.10点，失守年线。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台 股转为卖超71.13亿台币，中止先前连续三个交易日买超共计130.29亿台币。 新兴亚洲货币周一多下跌，马币(林吉特)交投于10年低点，因希腊似乎迈向违约，令投资者避往较安全资 产。 其中韩元兑美元 收跌0.8%，至1,125.3，连续第五个交易日下滑。早盘触 及盘中低点1,127.9，也是3月18日以来最低。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.955/30.965，上日收在30.960。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月29日(一)：美国5月成屋待完成销售指数、美国6月达拉斯联储制造业活动指数、德国6月CPI和HICP、 欧元区6月企业景气指数、英国5月消费者信贷/抵押贷款批准件数、韩国央行7月制造业景气判断指数、世界银 行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲及瑞士国际金融论坛，主题爲“ 重建全球金融”及瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特是发言嘉宾。 6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/Case-Shiller 4月 房价指数、中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表、德国6月失业率、英国第一季GDP/企业投资/经常帐收支 、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Eme rging Leaders Venture Summit)前发表演说及澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举 办的活动上发表演讲。 7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间就业岗位增幅、美 国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆) 、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、 英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央 行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元 区5月零售销售。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.178 31.132 30.957-31.250 31.250 8.73 8.63 元太外汇经纪公司 31.176 31.130 30.958-31.250 31.250 5.12 3.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.095/-0.075 -0.120/-0.090 (完)