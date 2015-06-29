《路透晚报》--6月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.9%至逾一周低位，希腊危机重创全球市场

日本股市日经指数周一跌至逾一周低点，本周希腊债务违约的风险大幅升高，迫使希腊政府实施资本管制以阻止银行挤兑。日经指数收盘大跌2.9%，至20,109.95点，为6月19日以来最低收位。今日创1月6日以来单日最大跌幅。东证股价指数挫低2.5%，至1,624.82点，33个类股指数全数下跌。

--中国股市：沪综指收挫3.3%至两个半月新低，降息降准难挡平仓盘汹涌

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

沪综指收报4,053.030点，大跌139.843点或3.34%，今日沪综指盘中振幅逾10%，盘中最低探至3,875.05点，跌幅7.58%。上证A股今日成交9,000亿元人民币，上日为7,824亿元。沪深300指数收报4,191.55点，跌3.34%。

--香港股市：恒指收挫2.6%触及三个月低点，受希腊危机及陆股大跌夹击

香港股市跌至三个月来低位，投资人对希腊情势恶化及中国内地股市重挫作出回应。恒生指数收挫2.6%，至25,966.98点，恒生国企指数大跌3.0%，至12,694.66点。

--汇市：欧元弹离低点，受瑞士央行干预拉抬

欧元脱离盘中低点，因瑞士央行证实已入市干预，以压低瑞郎，欧元原先因希腊濒临违约疑虑而大跌后，转为接近持平。瑞郎兑欧元高见1.0315瑞郎，因欧元在亚洲交易时段全线大跌。0810GMT时，瑞郎兑欧元日内仅上涨0.33%，报1.0395。

--欧元债市：希腊危机搅动市场，带动西班牙等国公债收益率跳涨

南欧国家公债收益率(殖利率)大涨，因希腊关闭银行并实施资本管制之后，不安的投资者对希腊退出欧元区的预期升温做出反应。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率大幅上涨，与德债利差扩大。这是自2011-2012年欧洲金融危机以来首次危机蔓延的迹象。

Tradeweb的价格显示，希腊两年期公债收益率上升逾1,200个基点至约33%，10年期公债收益率上升300个基点至14.15%。葡萄牙、意大利、西班牙的10年期公债收益率都上升20个基点左右，分别报3.00%、2.35%和2.31%。

--国际油市：希腊疑虑拖累油价跌至62美元下方的三周低点

油价跌逾1美元，来到每桶62美元下方的三周低点，此前希腊关闭银行并实施资本管制，促使投资者逃离风险资产，石油需求前景变得暗淡。0828GMT，布兰特原油跌1.36美元，至每桶61.90美元，为6月5日以来低位；美国原油期货跌1.25美元至每桶58.38美元，为6月9日以来最低。

--全球金市：金价受避险买盘所拉抬，因希腊情势急转直下

黄金与其他避险资产连袂跳涨，此前希腊债务危机在周末急转直下，希腊看来更有可能违约并离开欧元区。0907GMT时，现货金涨至每盎司1,178美元，盘中稍早曾高见1,186.91美元，为近一周高位。美国期金亦跳涨1%至日高1,187.60美元，之后回吐部分升幅。

--金属期市：伦敦期镍跌至六年低点，期铜则上涨

伦敦期镍跌至六年低点，受希腊危机引发的避险情绪、不锈钢需求疲软引发的抛压、以及技术性抛售等多重因素拖累。伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌至每吨12,015美元，跌破4月中旬的支撑位，创下2009年5月最低点。0909GMT，报每吨12,025美元，下跌3.4%。上海期交所期镍大跌超过4%。