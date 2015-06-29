台湾社会：北台湾游乐园气爆事件造成一人死亡，逾500人受伤

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 北台湾一水上游乐园发生疑似粉尘气爆事件
* 事件造成一人死亡、逾500人受伤
路透台北6月29日 - 台湾北台湾一家水上乐园周六晚间发生疑似粉尘气爆事件，造成公共安全重大伤亡事件。周一为止最新统计，已有一名民众死亡，逾500多人受伤。
官员表示，目前仍有约200名民众在此公安事件中受到严重的烧烫伤，并在医院中接受治疗。
台湾医疗主管机关周一表示，一名20岁年轻女性因在此事件遭到90%严重的烧烫伤，不治死亡。
台湾内政部消防署先前表示，本次事件因现场超过1,000名民众聚集，现场疑似因喷洒彩色粉尘，因故闪燃，造成现场大批民众被火烧烫伤。本地媒体报导，四位大陆籍人士及二名外国人在此事件中受伤。
台湾本地消防署官员称，目前仍在调查为何引发粉尘爆炸的原因。目前调查的方向可能为：烟蒂未熄灭、引燃打火机或是电气火花。
此事件发生在北台湾新北市的八仙水上乐园。台湾行政院长毛治国也说，未来几天对伤者而言相当关键，周日为止还有410位伤者在医院接受治疗，194位伤者受重伤。(完) (记者 洪淑珍/吴贞瑢；; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9