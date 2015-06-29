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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 17:01 BJT

亚洲橡胶：东京期胶延续跌势，因日圆走坚及上海期胶下跌

“日圆走强、沪胶下跌及油价走软均令东京期胶市场受到打击，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说。

美元兑日圆 跌至一个月低点122.10日圆，下探122日圆后回升，最新报122.45日圆，下跌近1.2%。

日圆走强使以日圆计价的资产相对于其他货币持有者而言更加昂贵。

油价周一跌幅超过1美元，美国原油跌破每桶59美元，至近三周最低点，之前由于债权人拒绝延长对希腊的救助，该国实施了资本管制。

上海期交所主力9月期胶 下跌40元人民币，收报每吨13,330元人民币，盘中徘徊于周五触及的两个月低点附近。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤154.5美分，日内跌2.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/汪红英；审校 王洋/蔡美珍)

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