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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 17:02 BJT

中国社会：北京和上海自7月1日起实施境外旅客离境退税

路透北京6月29日 - 中国财政部网站周一发布通知称，北京和上海两市自7月1日起，将实施境外旅客购物离境退税政策。

财政部年初发布关于实施境外旅客购物离境退税政策的公告，规定退税物品的退税率为11%，退税额在1万元人民币以下，可自行选择退税方式，超过1万元则以银行转账方式退税。

海南省于2011年1月1日开展离境退税政策试点，但效果并没有当初预想的好。中国经济网5月中旬援引海南省国税局消息报导称，自政策实施以来至2015年4月30日，共办理退税1,443笔，退税额582,487.76元；2014年共办理退税231笔，退税额108,893.50元。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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