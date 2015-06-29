版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 17:38 BJT

标题新闻：秘鲁海域发生5.8级地震--美国地质调查局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 王颖；审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐