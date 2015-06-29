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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 18:21 BJT

中国新债：新疆下周一将招标发行33亿元专项地方债

路透上海6月29日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周一公告称，将于下周一(7月6日)招标发行33亿元人民币四期专项地方债券，其中17亿元为置换专项债券，16亿元为新增专项债券。

上述债券分为三、五、七和10年期四个品种，三年、10年期计划发行规模为6.6亿元，五年和七年发行规模均为9.9亿元。

上述四期债的具体招标时间为7月6日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方面，标的为利率。7月6日开始发行并计息，7月9日发行结束。中债资信评估对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

新疆财政厅已于6月16日招标发行251亿元四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限，三、五、七和10年利率依次为2.89%、3.26%、3.54%和3.61。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)

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