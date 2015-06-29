背景资料：中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透北京4月19日 - 中国人民银行决定自6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准，对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城商行、非县域农商行降准0.5个百分点，对“三农”或小微企业贷款达到标准的国有大型商业银行、股份制商业银行和外资银行降准0.5个百分点，对财务公司降准3个百分点。
央行同时还决定自6月28日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%。这是央行六年半首次同时宣布降准和降息。
法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存 款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银 行可以获得的利息收入降低。
超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用于支付清算、头 寸调拨或作为资产运用的备用资金。
表1.存款准备金比率历次调整一览:
时间 调整内容 =========================================== 1987年 10%上调为12% 1988年 12%上调到13% 1998-03-21 13%下调到8% 1999-11-21 8%下调到6% 2003-09-21 6%提高到7% 2004-04-25 7%提高到7.5% 2006-07-05 7.5%提高到8.0% 2006-08-15 8.0%提高到8.5% 2006-11-15 8.5%提高到9% 2007-01-15 9%提高到9.5% 2007-02-25 9.5%提高到10% 2007-04-16 10%提高到10.5% 2007-05-15 10.5%提高到11% 2007-06-05 11%提高到11.5% 2007-08-15 11.5%提高到12% 2007-09-25 12%提高到12.5% 2007-10-25 12.5%提高到13% 2007-11-26 13%提高到13.5% 2007-12-25 13.5%提高到14.5% 2008-01-25 14.5%提高到15% 2008-03-25 15%提高到15.5% 2008-04-25 15.5%提高到16% 2008-05-20 16%提高到16.5% 2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施) 2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施) 2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调) 2008-10-15 16.5%下调至16.0%
17.5%下调至17.0%(工行等六家银行) 2008-12-05 16.0%下调至14.0%
17.0%下调至16.0%(工行等六家银行) 2008-12-25 14.0%下调至13.5%
16.0%下调至15.5%(工行等六家银行) 2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-11-16 17.0%上调至17.5% 2010-11-29 17.5%上调至18.0% 2010-12-20 18.0%上调至18.5% 2011-1-20 18.5%上调至19% 2011-2-24 19%上调至19.5% 2011-3-25 19.5%上调至20% 2011-4-21 20%上调至20.5% 2011-5-18 20.5%上调至21% 2011-6-20 21%上调至21.5% 2011-12-5 21.5%下调至21% 2012-2-24 21%下调至20.5% 2012-5-18 20.5%下调至20% 2014-4-25 定向：县域农村商业银行从18%下调至16%，县域农村合作银行从14.5%下调至14%
2014-6-16 定向：“三农”和小微贷款达标的商业银行下调0.5个百分点
2015-2-5 普降0.5个百分点
定向：“三农”和小微贷款达标的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低0.5个百分点
定向：中国农业发展银行额外降低4个百分点 2015-4-20 普降1个百分点
定向：农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平
定向：对中国农业发展银行额外降低2个百分点
定向：“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率 2015-6-28 定向：对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点
定向：对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点
定向：降低财务公司存款准备金率3个百分点
=========================================== 注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行存款准备金率暂不下调。
表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览:
时间 准备金存款利率 超额准备金利率 ================================================== 1993-05-15 7.56% 7.56% 1993-07-11 9.18% 9.18% 1996-05-01 8.82% 8.82% 1996-08-23 8.28% 7.92% 1997-10-23 7.56% 7.02% 1998-03-21 5.22% 5.22% 1998-07-01 3.51% 3.51% 1998-12-07 3.24% 3.24% 1999-06-10 2.07% 2.07% 2002-02-21 1.89% 1.89% 2003-12-21 1.89% 1.62% 2005-03-17 1.89% 0.99% 2008-11-27 1.62% 0.72% ==================================================(完) (整理 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9