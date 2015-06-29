版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 18:33 BJT

路透基点：台湾宽频通讯完成3.2亿台币再融资案--TRLPC

路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有线电视运营商台湾宽频通讯6月14日与14家银行签署320亿台币(10.3亿美元)七年期再融资案。

中国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银行为初始牵头行兼簿记行。台北富邦银行为额度代理行，中国信托商业银行为担保品控管行。中国泰世华银行和台新国际商业银行担任文件准备行。星展银行、安泰商业银行与大众银行也以牵头行身份加入。

截止3月底这七家银行提供了先行融资，在一般银团阶段又有七家银行加入。

永丰银行、华南商业银行、京城银行、台湾土地银行、合作金库银行和元大商业银行担任主办行；玉山商业银行任经理行。

该贷款分为A部分229亿台币、B部分66亿台币定期贷款和C部分25亿台币循环信贷。A部分进一步细分为A1部分200亿台币定期贷款、A2部分17亿台币定期贷款和A3部分12亿台币循环信贷。

A部分和B部分用于为2013年6月签署的270亿台币七年期贷款进行再融资，C部分则用于资本支出。

贷款利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，加码水平依据借款人的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比在230和310个基点之间浮动。

应收账款、设备和公司股票为贷款抵押品。

上述四家初始牵头行兼簿记行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的七年期再融资案，当时的贷款利率为二级市场商票利率加码280个基点，加码水平依据借款人债务/EBITDA之比在220和300个基点间浮动。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐