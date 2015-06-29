路透基点：台湾宽频通讯完成3.2亿台币再融资案--TRLPC

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有线电视运营商台湾宽频通讯6月14日与14家银行签署320亿台币(10.3亿美元)七年期再融资案。
中国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银行为初始牵头行兼簿记行。台北富邦银行为额度代理行，中国信托商业银行为担保品控管行。中国泰世华银行和台新国际商业银行担任文件准备行。星展银行、安泰商业银行与大众银行也以牵头行身份加入。
截止3月底这七家银行提供了先行融资，在一般银团阶段又有七家银行加入。
永丰银行、华南商业银行、京城银行、台湾土地银行、合作金库银行和元大商业银行担任主办行；玉山商业银行任经理行。
该贷款分为A部分229亿台币、B部分66亿台币定期贷款和C部分25亿台币循环信贷。A部分进一步细分为A1部分200亿台币定期贷款、A2部分17亿台币定期贷款和A3部分12亿台币循环信贷。
A部分和B部分用于为2013年6月签署的270亿台币七年期贷款进行再融资，C部分则用于资本支出。
贷款利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，加码水平依据借款人的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比在230和310个基点之间浮动。
应收账款、设备和公司股票为贷款抵押品。
上述四家初始牵头行兼簿记行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的七年期再融资案，当时的贷款利率为二级市场商票利率加码280个基点，加码水平依据借款人债务/EBITDA之比在220和300个基点间浮动。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9