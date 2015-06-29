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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 18:27 BJT

标题新闻：三星电子计划在今年稍晚推出更多搭载自家Tizen操作系统的手机--知情人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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