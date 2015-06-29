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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 18:24 BJT

更新版 1-路透基点：海通国际证券联贷案提高一倍至40亿港元，完成签约--TRLPC

(新增额度分配细节)
    路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际
证券集团已完成签署一笔40亿港元(5.15亿美元)三年期子弹式贷款。
    
    这笔贷款金额高于原始目标20亿港元，6月26日完成签约，贷款分为A
和B两部分，A为16亿港元定期贷款，B为24亿港元循环贷款。
    
    牵头行兼簿记行(MLAB)为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银
亚洲及华侨永亨银行。汇丰为额度代理行。
    
    五家银行加入担任主办行：交通银行澳门分行以及交通银行OBU分别
承贷2.3亿港元，东亚银行、光大银行香港分行以及恒生银行分别承贷3亿
港元、2.4亿港元及1.7亿港元。
    
    华南银行OBU加入担任安排行，承贷7,000万港元。
    
    贷款资金用于一般企业用途。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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