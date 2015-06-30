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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率平稳，虽临月底但资金需求不急切

* 短率持稳，一周拆款高位小升
    * 短票持稳上日
    * 债券附买回虽缺但调度顺畅

     记者 高洁如
    路透台北6月29日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位，不过随着月底逼近，一周拆款
高位小幅走升。交易人士表示，拆借市场在月底之际显得平静，由于本提存期至周五为止，
拆借交易也不急于在近日太大量承做。
    
    资金调度人士指出，今日拆借市场的交易并不算太活络。明日就是半年报结算的最后一
日，按往例不少银行的跨月拆借、短票都不太承做，市场供给趋少；但相反的，需求也没有
太急切。
    
    〞今天没什么电话，挺安静的，需求看起来也不大，〞一位民营银行调度人士说。 
    
    交易员表示，今日市场资金平稳，特定机构拆出予小票券商利率稍有走高，不过幅度不
太明显，显示资金也不是太过紧俏。一周拆款今日高位目前在0.49%，上日在0.48%。
    
                                今日收盘报价                上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利          0.387%                    0.388%
 率                                                 
                                                    
   --隔夜拆款利率区间           0.295-0.410%              0.295-0.400%
   --一周拆款利率区间           0.388-0.490%              0.388-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.435-0.490%              0.430-0.480%
    
    **短票持平**
    
    交易员表示，票券方面，虽然市场上的跨月拆款少了，不过找短票的银行也还是不少，
短票利率尚能持稳上日。
    
    他们指出，短票的次级买卖断市场中，因利率普遍高于债券附条件交易市场，短票大多
有票券商或银行的保证，因此市场需求高于债券附条件交易。
     
    周一短票利率持稳；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分
中小票商仍成交0.57-0.59%。 
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
565%，同0.567%；上日成交量101.33亿台币，前日为74.99亿。    
                
    台湾央行周一公布，共发行488亿台币存单。与今日存单到期金额477亿相较，存单发行
余额增11亿。 
    
    中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二5,5
63.00亿，周三1,427.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。
     
　  拆款中心资料 显示，周一超额准备为597亿台币，累积超额准备为5,193亿台币、
加计前期1%的超额准备为6,160亿台币。
    

　　**RP市场较缺资金**
  
    债市附买回(RP)市场方面，投信虽大多缺乏资金，但寿险还有资金可供给，因此尽管走
钱，但弭平缺口倒也不难。

    交易员表示，向寿险及调度型的客户拿钱很快可以弭平缺口，利率也可维稳不变，月底
的情况大致平稳。
 
    票券商交易员称，月底前的资金情况大致如近期偏少，估计明日的资金情势仍以需求较
盛，但市场资金并不担心，应可顺利调度。
    
    周一有中租30亿台币公司债交割、益航20亿台币公司债交割。还本方面，周一有350亿
国库券还本、安泰银行50亿金融债还本，台化30亿公司债还本，以及永丰余12.5亿台币公司
债还本。
    
    本周后续的还本情况为：周二18亿的农业金库金融债还本。 
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP
主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。
     
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率同样稳于上日，新承做主要成交在0.50%
左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样
在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异
。(完)    

 (审校 张喜良)

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