重温稿-台湾货币市场：短率平稳，虽临月底但资金需求不急切

* 短率持稳，一周拆款高位小升 * 短票持稳上日 * 债券附买回虽缺但调度顺畅 记者 高洁如 路透台北6月29日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位，不过随着月底逼近，一周拆款 高位小幅走升。交易人士表示，拆借市场在月底之际显得平静，由于本提存期至周五为止， 拆借交易也不急于在近日太大量承做。 资金调度人士指出，今日拆借市场的交易并不算太活络。明日就是半年报结算的最后一 日，按往例不少银行的跨月拆借、短票都不太承做，市场供给趋少；但相反的，需求也没有 太急切。 〞今天没什么电话，挺安静的，需求看起来也不大，〞一位民营银行调度人士说。 交易员表示，今日市场资金平稳，特定机构拆出予小票券商利率稍有走高，不过幅度不 太明显，显示资金也不是太过紧俏。一周拆款今日高位目前在0.49%，上日在0.48%。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.388-0.480% --两周拆款利率区间 0.435-0.490% 0.430-0.480% **短票持平** 交易员表示，票券方面，虽然市场上的跨月拆款少了，不过找短票的银行也还是不少， 短票利率尚能持稳上日。 他们指出，短票的次级买卖断市场中，因利率普遍高于债券附条件交易市场，短票大多 有票券商或银行的保证，因此市场需求高于债券附条件交易。 周一短票利率持稳；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分 中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 565%，同0.567%；上日成交量101.33亿台币，前日为74.99亿。 台湾央行周一公布，共发行488亿台币存单。与今日存单到期金额477亿相较，存单发行 余额增11亿。 中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二5,5 63.00亿，周三1,427.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为597亿台币，累积超额准备为5,193亿台币、 加计前期1%的超额准备为6,160亿台币。 **RP市场较缺资金** 债市附买回(RP)市场方面，投信虽大多缺乏资金，但寿险还有资金可供给，因此尽管走 钱，但弭平缺口倒也不难。 交易员表示，向寿险及调度型的客户拿钱很快可以弭平缺口，利率也可维稳不变，月底 的情况大致平稳。 票券商交易员称，月底前的资金情况大致如近期偏少，估计明日的资金情势仍以需求较 盛，但市场资金并不担心，应可顺利调度。 周一有中租30亿台币公司债交割、益航20亿台币公司债交割。还本方面，周一有350亿 国库券还本、安泰银行50亿金融债还本，台化30亿公司债还本，以及永丰余12.5亿台币公司 债还本。 本周后续的还本情况为：周二18亿的农业金库金融债还本。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率同样稳于上日，新承做主要成交在0.50% 左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样 在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异 。(完) (审校 张喜良)