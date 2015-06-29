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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因交易员戒备中国股市震荡的影响

路透雅加达6月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，追随其它植物油市场的跌势，因谨慎的投资者在关注希腊可能发生的债务违约的影响。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低0.5%，报每吨2, 266马币，盘中徘徊在2,260-2,277马币之间。

6月迄今棕榈油累计下跌约2%，并在上周触及三周低位。

马来西亚一家外国大宗商品经纪商的交易员说：“地区股市今天都下滑...人们都在关注上海股市下跌是否会对大宗商品价格构成间接影响。”

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

总成交量为19,111口，低于往常均量35,000口。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格或在2,250-2,293马币之间的中性区间整固一天，之后再度上涨。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)

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