重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位多接近二级，降息降准双至利好不明显

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3/10年60亿元；1年可追加30亿元
* 招标时间: 1/3/5年：6月30日10:00-11:10
* 7/10年：10:00-11:40
* 受访人数: 10位(券商和银行)
* 预测区间: 2.62%-2.73；3.50%-3.61；3.79%-3.87%；4.06%-4.13；4.05%-4.13%
* 预测均值: 2.67%；3.55%；3.83%；4.10%；4.09%
路透上海6月29日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，央行周末宣布降息和定向降准，但现券表现淡定。新债定位上，除一年期品种如常较低外，其他期限多与二级接近，预测均值依次为2.67%、3.55%、3.83%、4.10%和4.09%。
另外，在央行公开市场上周意外重启逆回购并大幅下调利率后，明日公开市场操作规模和价格定位如何也将影响一二级走势，值得关注。
上海一券商分析师认为，若没有更多消息刺激，明日新债结果料与二级接近。“(政策)放松幅度很大，但边际效果却很差，今天债券收益率没怎么下。”
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.8029%、3.5902%、3.8756%、4.1184%和4.0961%。
中国央行周六宣布同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
明日招标五期债中，三、五、七、10年期为国开行2015年第12、13、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、4.25%及4.21%；一年期品种为今年第15期新发债。
一年期固息债招标量不超过50亿元，工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
具体发行条款如下：
2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元；3/10年60亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月30日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：7月7日；3/5/7/10年：7月2日
起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；7/10年：4月13日
分销期 1年：7/1-7/7；3/5/7/10年：7/1-7/2
上市日 1年：7月9日；3/5/7/10年：7月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)