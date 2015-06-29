东南亚股市：大部分下跌，马来西亚和新加坡股市领跌

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透曼谷6月29日 - 东南亚主要股市周一下跌，因对希腊债务违约的担忧促使资金外流。马来西亚股市跌至逾六个月低点，印尼股市则降至约两周低位。
马来西亚股市 下跌1.1%至1,691.92点，创下12月17日以来最低收位，每30支股票中便有25支下跌。卖盘同时也打压马币 降至10年低位。
新加坡海峡时报指数 跌1.2%至3,280.18点，为12月19日以来最低收位。
印尼股市 下跌0.8%至4,882.58点，创下6月16日以来的最低收位，今年累计跌幅达到6.7%，成为亚洲表现最差的股市，其次是马来西亚股市，跌幅为3.9%。
交易所和汤森路透数据显示，外资总计在印尼股市卖超3,940亿卢比(2,954万美元)。在马来西亚股市卖超1.05亿马币(2,776万美元)。
泰国股市 和菲律宾股市 收复大部分早前的跌幅。越南股市 跳涨1.72%，大部分大盘股上涨。
Regina Capital预计菲律宾股市的波动态势短期内将持续下去。
“这主要受心理因素影响，但市场波动应该会持续，因为基金经理的初步反应将是避险，”分析师Jason Bibit说。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 389.22 -4.09 -1.04 -5.25 410.77
新加坡 3280.18 -40.72 -1.23 -2.52 3365.15
马来西亚 1691.92 -18.55 -1.08 -3.94 1761.25
泰国 1511.19 -6.84 -0.45 +0.90 1497.67
印尼 4882.58 -40.43 -0.82 -6.59 5226.95
菲律宾 7567.38 -54.67 -0.72 +4.66 7230.57
越南 591.75 10.00 +1.72 +8.45 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9