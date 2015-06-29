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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 19:18 BJT

东南亚股市：大部分下跌，马来西亚和新加坡股市领跌

路透曼谷6月29日 - 东南亚主要股市周一下跌，因对希腊债务违约的担忧促使资金外流。马来西亚股市跌至逾六个月低点，印尼股市则降至约两周低位。

马来西亚股市 下跌1.1%至1,691.92点，创下12月17日以来最低收位，每30支股票中便有25支下跌。卖盘同时也打压马币 降至10年低位。

新加坡海峡时报指数 跌1.2%至3,280.18点，为12月19日以来最低收位。

印尼股市 下跌0.8%至4,882.58点，创下6月16日以来的最低收位，今年累计跌幅达到6.7%，成为亚洲表现最差的股市，其次是马来西亚股市，跌幅为3.9%。

交易所和汤森路透数据显示，外资总计在印尼股市卖超3,940亿卢比(2,954万美元)。在马来西亚股市卖超1.05亿马币(2,776万美元)。

泰国股市 和菲律宾股市 收复大部分早前的跌幅。越南股市 跳涨1.72%，大部分大盘股上涨。

Regina Capital预计菲律宾股市的波动态势短期内将持续下去。

“这主要受心理因素影响，但市场波动应该会持续，因为基金经理的初步反应将是避险，”分析师Jason Bibit说。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 389.22 -4.09 -1.04 -5.25 410.77

新加坡 3280.18 -40.72 -1.23 -2.52 3365.15

马来西亚 1691.92 -18.55 -1.08 -3.94 1761.25

泰国 1511.19 -6.84 -0.45 +0.90 1497.67

印尼 4882.58 -40.43 -0.82 -6.59 5226.95

菲律宾 7567.38 -54.67 -0.72 +4.66 7230.57

越南 591.75 10.00 +1.72 +8.45 545.63

(完)

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(编译 王洋; 审校 白云)

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