国际油市：亚洲柴油升水走坚，受益于套利窗口可能打开

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透新加坡6月29日 - 亚洲柴油升水周一走坚，行业消息人士表示这是因将船货运往西方或有套利空间，以及两家炼厂预计将在7月关闭主要的炼化装置。
路透数据显示，含硫10ppm的柴油现货价差上涨0.05美元至每桶较新加坡报价升水1.91美元。
路透数据显示，期货转掉期(EFS)价差拓宽1.77美元至每吨负23.76美元。该价差可能令将船货从东方运往西方存在套利空间，交易员表示最终还要取决于船货的采购成本和运费。
台塑石化发言人周一表示，该公司计划从下周起，在其日产能54万桶的麦寮炼厂，关闭日产能8万桶的1号渣油脱硫装置，日产能8.4万桶的1号催化裂解装置(RFCC),和日产能18万桶的2号原油蒸馏装置(CDU)，关闭时间为42日。
发言人称，台塑将把炼厂的产量下调至每日36万桶以进行维护，这相当于目前每日52万桶的67%。
印度的Reliance计划在7月上半月在其Jamnagar炼厂关闭一座CDU以进行为期10天的维护，该公司周一表示。
行业消息人士称斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp可能从中石油买入一艘柴油、汽油混合船货，船期是8月1-2日，不过这未能确认。
新加坡现货市场上，P66以每桶较新加坡7月20-24日平均报价升水2美元的价格，向BP出售18万桶船期为7月20-24日、含硫10ppm的柴油。
兴隆以每桶较新加坡7月20-24日平均报价贴水0.70美元的价格，向托克出售25万桶船期为7月17-21日、含硫500ppm的柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9