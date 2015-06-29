国际油市：亚洲柴油升水走坚，受益于套利窗口可能打开

路透新加坡6月29日 - 亚洲柴油升水周一走坚，行业消息人士表示这是因将船货运往西方或有套利空间，以及两家炼厂预计将在7月关闭主要的炼化装置。

路透数据显示，含硫10ppm的柴油现货价差上涨0.05美元至每桶较新加坡报价升水1.91美元。

路透数据显示，期货转掉期(EFS)价差拓宽1.77美元至每吨负23.76美元。该价差可能令将船货从东方运往西方存在套利空间，交易员表示最终还要取决于船货的采购成本和运费。

台塑石化发言人周一表示，该公司计划从下周起，在其日产能54万桶的麦寮炼厂，关闭日产能8万桶的1号渣油脱硫装置，日产能8.4万桶的1号催化裂解装置(RFCC),和日产能18万桶的2号原油蒸馏装置(CDU)，关闭时间为42日。

发言人称，台塑将把炼厂的产量下调至每日36万桶以进行维护，这相当于目前每日52万桶的67%。

印度的Reliance计划在7月上半月在其Jamnagar炼厂关闭一座CDU以进行为期10天的维护，该公司周一表示。

行业消息人士称斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp可能从中石油买入一艘柴油、汽油混合船货，船期是8月1-2日，不过这未能确认。

新加坡现货市场上，P66以每桶较新加坡7月20-24日平均报价升水2美元的价格，向BP出售18万桶船期为7月20-24日、含硫10ppm的柴油。

兴隆以每桶较新加坡7月20-24日平均报价贴水0.70美元的价格，向托克出售25万桶船期为7月17-21日、含硫500ppm的柴油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻