国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，因供应流入规模创纪录

路透新加坡6月29日 - 亚洲燃料油现货价差周一下滑，据业内消息人士称，亚洲本月预计将迎来规模创纪录的供应流入。

消息人士还补充称，380-cst燃料油的流动性周一亦下降，据悉该品级燃料油只达成一笔交易。

Energy Aspects分析师的周末研报称，亚洲燃料油市场正在消化5月和6月规模创纪录的流入货源，且本月纸货市场发生大规模轧空操作。

“但由于市场正在转入正价差结构，去库存的动力有限。关键船用燃料油市场的码头交货价格贴水温和，市场第三季有望实现再平衡，”他们写道。

分析师还指出，日本燃料油消费有可能已触顶，因为价格更为便宜的液化天然气现货成为一个甚佳的替代选择。

中国的燃料油需求预计亦将趋疲。

分析师称，有个来自中东的利好，即气温升高预计将提高当地发电行业的燃料油需求。

现货市场达成四笔交易：

兴隆从道达尔购入2万吨380-cst燃料油，船期为7月25-29日，价格为较新加坡报价每吨贴水4美元。

摩科瑞向兴隆售出两批2万吨的180-cst燃料油船货，船期为7月25-29日，价格为较新加坡7月平均报价每吨升水8美元。

摩科瑞向维多售出2万吨180-cst燃料油，船期为7月14-18日，价格为较新加坡报价每吨贴水3美元。(完)

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