国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，台塑将关闭若干炼化装置

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透新加坡6月29日 - 亚洲近月8月上半月/9月上半月石脑油升水连 续第三日保持在每吨2美元，因现货交易低迷。 路透数据显示上一次升水低于2美元还是在1月20日。 交易员表示，市场明显淡静，因买家尚未购买8月下半月的船货。 过去两周大多数买家仅完成8月上半月的采购。 “我们或需要等到下周或再过一周，之后买家才会浮现，”一位在新 加坡的交易员说，并表示供给充足。 交易员还称，下个月抵达亚洲的欧洲和地中海石脑油居高不下，亚洲 吸纳这些供应还需一段时间。 新加坡现货市场上，维多以每吨544美元从壳牌买入一艘8月下半月石 脑油船货，这是今日唯一的现货交易。 汽油裂解价差从一个半月低点反弹至每桶15.33美元，交易员预计印 度的需求将能够缓冲穆斯林斋月7月结束后需求的大幅度下降。 台湾炼厂的维护可能也会对供给产生一些影响。 台塑将在7月6日当周，关闭其麦寮炼厂日产能18万桶的原油蒸馏装置 (CDU)，关闭日产能8.4万桶的汽油生产装置,和日产能8万桶的脱硫装置， 以进行为期一个多月的维护。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9