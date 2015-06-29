国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，台塑将关闭若干炼化装置

路透新加坡6月29日 - 亚洲近月8月上半月/9月上半月石脑油升水连 续第三日保持在每吨2美元，因现货交易低迷。 路透数据显示上一次升水低于2美元还是在1月20日。 交易员表示，市场明显淡静，因买家尚未购买8月下半月的船货。 过去两周大多数买家仅完成8月上半月的采购。 “我们或需要等到下周或再过一周，之后买家才会浮现，”一位在新 加坡的交易员说，并表示供给充足。 交易员还称，下个月抵达亚洲的欧洲和地中海石脑油居高不下，亚洲 吸纳这些供应还需一段时间。 新加坡现货市场上，维多以每吨544美元从壳牌买入一艘8月下半月石 脑油船货，这是今日唯一的现货交易。 汽油裂解价差从一个半月低点反弹至每桶15.33美元，交易员预计印 度的需求将能够缓冲穆斯林斋月7月结束后需求的大幅度下降。 台湾炼厂的维护可能也会对供给产生一些影响。 台塑将在7月6日当周，关闭其麦寮炼厂日产能18万桶的原油蒸馏装置 (CDU)，关闭日产能8.4万桶的汽油生产装置,和日产能8万桶的脱硫装置， 以进行为期一个多月的维护。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)