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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 20:40 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，台塑将关闭若干炼化装置

路透新加坡6月29日 - 亚洲近月8月上半月/9月上半月石脑油升水连
续第三日保持在每吨2美元，因现货交易低迷。
    
    路透数据显示上一次升水低于2美元还是在1月20日。
    
    交易员表示，市场明显淡静，因买家尚未购买8月下半月的船货。
    
    过去两周大多数买家仅完成8月上半月的采购。
    
    “我们或需要等到下周或再过一周，之后买家才会浮现，”一位在新
加坡的交易员说，并表示供给充足。
    
    交易员还称，下个月抵达亚洲的欧洲和地中海石脑油居高不下，亚洲
吸纳这些供应还需一段时间。
    
    新加坡现货市场上，维多以每吨544美元从壳牌买入一艘8月下半月石
脑油船货，这是今日唯一的现货交易。
    
    汽油裂解价差从一个半月低点反弹至每桶15.33美元，交易员预计印
度的需求将能够缓冲穆斯林斋月7月结束后需求的大幅度下降。
    
    台湾炼厂的维护可能也会对供给产生一些影响。
    
    台塑将在7月6日当周，关闭其麦寮炼厂日产能18万桶的原油蒸馏装置
(CDU)，关闭日产能8.4万桶的汽油生产装置,和日产能8万桶的脱硫装置，
以进行为期一个多月的维护。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 白云)

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