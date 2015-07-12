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亚洲 | 2015年 7月 12日 星期日 09:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.30 +1.26 +1.59 2061746

京东 32.40 -0.38 -1.16 9779290

新浪 45.79 -2.03 -4.25 3125632

搜狐 47.12 -0.96 -2.00 1185891

网易 139.95 -1.01 -0.72 1122855

百度 187.75 +0.18 +0.10 3043353

台湾

台湾积体电路 22.57 +0.35 +1.58 1770313

联电 2.02 +0.05 +2.54 114627

日月光 6.49 +0.15 +2.37 364959

硅品精密 7.32 +0.30 +4.27 1235718

和信超媒体 0.69 +0.04 +6.72 92212

友达 4.17 +0.01 +0.24 153187

中华电信 31.74 +0.28 +0.89 28585

台湾国际航电 44.17 +0.61 +1.40 716404

香港

中国移动 61.35 +2.69 +4.59 408933

中国联通 14.56 +0.68 +4.90 258017

中国电信 56.71 +3.20 +5.98 33011

中芯国际 4.99 +0.29 +6.17 13756

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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