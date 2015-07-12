《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.30 +1.26 +1.59 2061746
京东 32.40 -0.38 -1.16 9779290
新浪 45.79 -2.03 -4.25 3125632
搜狐 47.12 -0.96 -2.00 1185891
网易 139.95 -1.01 -0.72 1122855
百度 187.75 +0.18 +0.10 3043353
台湾
台湾积体电路 22.57 +0.35 +1.58 1770313
联电 2.02 +0.05 +2.54 114627
日月光 6.49 +0.15 +2.37 364959
硅品精密 7.32 +0.30 +4.27 1235718
和信超媒体 0.69 +0.04 +6.72 92212
友达 4.17 +0.01 +0.24 153187
中华电信 31.74 +0.28 +0.89 28585
台湾国际航电 44.17 +0.61 +1.40 716404
香港
中国移动 61.35 +2.69 +4.59 408933
中国联通 14.56 +0.68 +4.90 258017
中国电信 56.71 +3.20 +5.98 33011
中芯国际 4.99 +0.29 +6.17 13756
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 63
(完)
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