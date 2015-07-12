全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓，欧元净空仓下降--CFTC/路透

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透7月10日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。
7月7日止当周，美元净多仓增至257.6亿美元，此前一周为251.1亿美元。这是连续第四周美元净多仓低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
随着美元7月开始企稳，美元净多仓增加。今年迄今，美元涨约0.5%。
同时，欧元净空仓降至99,266口，前一周为100,035口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 46,070 45,479
空头仓 109,699 124,301
净仓位 -63,629 -78,822
欧元(125,000欧元为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 66,161 65,554
空头仓位 165,427 165,589
净仓位 -99,266 -100,035
英镑(62,500英镑为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 39,583 53,656
空头仓位 62,556 66,415
净仓位 -22,973 -12,759
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 9,225 9,559
空头仓位 3,104 2,704
净仓位 6,121 6,855
加元(100,000加元为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 35,928 23,105
空头仓位 68,196 46,555
净仓位 -32,268 -23,450
澳元(100,000澳元为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 55,071 54,909
空头仓位 77,268 66,940
净仓位 -22,197 -12,031
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月7日当周 前一周
多头仓位 14,679 16,949
空头仓位 33,027 33,015
净仓位 -18,348 -16,066 (完)
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