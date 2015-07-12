金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

路透7月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.42%或13.07点，报932.85点。

中国股市：沪综指收升4.5%继续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势

中国汇市：人民币随中间价微收跌，中港股市续涨助汇价回归平稳

香港股市：连续第二日反弹，因中国政府救市措施开始显现效果

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巴西股市：领涨拉美股市，中国股市周四大涨后，巴西股市补涨。巴西市场周四因假期休市。指标Bovespa指数 涨1.56%，报52,590.72点。

巴西汇市：雷亚尔亦领涨拉美汇市。雷亚尔 收报3.1597/12，上日收报3.2333/38。

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南非股市：上涨，不过铂金类股下跌限制涨幅。之前花旗调降对Lonmin的目标价，且瑞银将该股评级降至“卖出”。Top-40指数 收涨0.75%，至46,216.22点。大盘综合指数 收涨0.68%，至51,800.7点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，受希腊可望达成协议提振

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印度股市：收盘略上扬，Vedanta和Cairn India上扬，因预计小股东疑虑或致他们的合并计划延期；但财报季开局沉闷压抑人气。指标BSE指数 收升0.32%，至27,661.40点；NSE指数 收升0.38%，至8,360.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘持平上日，报63.39/63.40。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨1.7%，报905.20点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.01%，报494.57点。