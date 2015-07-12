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市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(393,844口)

133,723 114,045 69,721 151,510 166,103 354,954 349,869 38,890 43,975

较6月30日变动(未平仓合约：增加4,674口)

14,805 -2,966 -5,695 -3,661 12,231 5,449 3,570 -775 1,104

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.0 29.0 17.7 38.5 42.2 90.1 88.8 9.9 11.2

各类交易商数量(总计为386家)

127 109 112 80 115 276 280 (完)

(编译 李爽 审校 白云)

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