CFTC报告：CBOT小麦期货7月7日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(393,844口)
133,723 114,045 69,721 151,510 166,103 354,954 349,869 38,890 43,975
较6月30日变动(未平仓合约：增加4,674口)
14,805 -2,966 -5,695 -3,661 12,231 5,449 3,570 -775 1,104
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.0 29.0 17.7 38.5 42.2 90.1 88.8 9.9 11.2
各类交易商数量(总计为386家)
127 109 112 80 115 276 280 (完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。