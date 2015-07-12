CFTC报告：CBOT大豆期货7月7日持仓报告(表)

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(665,404口)
193,136 94,543 101,284 321,785 383,372 616,205 579,199 49,199 86,205
较6月30日变动(未平仓合约：减少561口)
492 -17,985 3,870 -6,174 14,536 -1,812 421 1,251 -982
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.0 14.2 15.2 48.4 57.6 92.6 87.0 7.4 13.0
各类交易商数量(总计为569家)
179 143 157 156 201 419 435(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。