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货币新闻 | 2015年 7月 12日 星期日 16:10 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(665,404口)

193,136 94,543 101,284 321,785 383,372 616,205 579,199 49,199 86,205

较6月30日变动(未平仓合约：减少561口)

492 -17,985 3,870 -6,174 14,536 -1,812 421 1,251 -982

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 14.2 15.2 48.4 57.6 92.6 87.0 7.4 13.0

各类交易商数量(总计为569家)

179 143 157 156 201 419 435(完) (编译 李爽 审校 白云)

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