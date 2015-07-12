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市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:11 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(178,723口)

83,805 26,955 7,274 70,877 136,173 161,956 170,402 16,767 8,321

较6月30日变动(未平仓合约：减少2,360口)

-1,518 -5,510 -592 -994 3,348 -3,104 -2,754 744 394

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.9 15.1 4.1 39.7 76.2 90.6 95.3 9.4 4.7

各类交易商数量(总计为258家)

112 61 45 42 58 180 145 (完)

(编译 李爽 审校 白云)

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