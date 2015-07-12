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市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:12 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,691,891口)

485,862 189,702 540,979 584,819 875,695 1611660 1606376 80,231 85,515

较6月30日变动(未平仓合约：增加21,800口)

2,841 34,860 12,487 1,238 -39,557 16,566 7,790 5,234 14,010

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 11.2 32.0 34.6 51.8 95.3 94.9 4.7 5.1

各类交易商数量(总计为355家)

120 108 150 88 105 288 300 (完)

(编译 李爽 审校 白云)

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