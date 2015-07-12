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市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:13 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(452,145口)

193,776 143,328 48,006 172,552 225,141 414,334 416,475 37,811 35,670

较6月30日变动(未平仓合约：增加9,844口)

-700 16,007 1,837 8,755 -13,425 9,892 4,419 -48 5,425

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.9 31.7 10.6 38.2 49.8 91.6 92.1 8.4 7.9

各类交易商数量(总计为322家)

141 102 81 59 50 236 206 (完)

(编译 李爽 审校 白云)

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