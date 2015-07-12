CFTC报告：COMEX期铜7月7日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年7月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(167,008口)
55,639 81,068 16,245 80,720 49,595 152,604 146,908 14,404 20,100
较6月30日变动(未平仓合约：增加730口) -4,079 -457 1,323 3,309 -3,102 553 -2,236 177 2,966
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.3 48.5 9.7 48.3 29.7 91.4 88.0 8.6 12.0
各类交易商数量(总计为266家)
69 120 47 51 47 151 192(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。