版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年7月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(167,008口)

55,639 81,068 16,245 80,720 49,595 152,604 146,908 14,404 20,100

较6月30日变动(未平仓合约：增加730口) 　　 -4,079 -457 1,323 3,309 -3,102 553 -2,236 177 2,966

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.3 48.5 9.7 48.3 29.7 91.4 88.0 8.6 12.0

各类交易商数量(总计为266家)

69 120 47 51 47 151 192(完)

(编译 李爽 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐