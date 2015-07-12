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市场报道 | 2015年 7月 12日 星期日 16:14 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月7日持仓报告(表)

路透7月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,323,094口)

432,365 223,665 191,499 587,838 680,820 1211702 1095984 111,392 227,110

较6月30日变动(未平仓合约：增加14,739口)

23,161 -74,970 6,230 -10,206 68,361 19,185 -379 -4,446 15,118

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.7 16.9 14.5 44.4 51.5 91.6 82.8 8.4 17.2

各类交易商数量(总计为727家)

187 131 163 209 314 489 546(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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