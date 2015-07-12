美国个股：通用汽车召回78万辆SUV，因电动尾门支撑杆或存安全隐患

路透7月10日 - 通用汽车 称，召回近78万辆跨界SUV，召回主要在北美，因为电动尾门可能突然关闭夹伤人。

通用在提交给美国安全监管机构的报告称，召回的车型包括2008-2012年款别克昂科雷，2009-2012年款雪佛兰Traverse、2007-2012年款GMC Acadia、2007-2010年款土星(Saturn)Outlook.

通用称，尘土可能进入后门使用的气压支撑杆，致其发生磨损并失去支撑。

通用称，2012年3月之后生产的SUV支撑杆的安装位置不同，所以不太会受到尘土颗粒的影响。