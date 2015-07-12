美国个股：通用汽车召回78万辆SUV，因电动尾门支撑杆或存安全隐患

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透7月10日 - 通用汽车 称，召回近78万辆跨界SUV，召回主要在北美，因为电动尾门可能突然关闭夹伤人。
通用在提交给美国安全监管机构的报告称，召回的车型包括2008-2012年款别克昂科雷，2009-2012年款雪佛兰Traverse、2007-2012年款GMC Acadia、2007-2010年款土星(Saturn)Outlook.
通用称，尘土可能进入后门使用的气压支撑杆，致其发生磨损并失去支撑。
通用称，2012年3月之后生产的SUV支撑杆的安装位置不同，所以不太会受到尘土颗粒的影响。
此次召回涉及美国销售的69万辆汽车，加拿大销售的3.6万辆，其余召回车辆在墨西哥销售。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。