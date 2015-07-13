重温稿-《综述》中国互联网金融挑战传统银行业，业界超越竞争看融合

* 互联网金融时代传统银行业务被蚕食

* 传统银行利用互联网积极转型升级

* 两者相互竞争中将走向融合

张金栋

路透上海7月12日 - 互联网金融在中国方兴未艾，面临挑战的传统银行业正在谋求转型升级；而对新兴互联网民营银行而言，竞争并非是简单的重新分蛋糕，而是实现互联网金融和传统金融的相互融合。

互联网金融业务近年来异军突起，传统银行的零售业务首当其冲受到蚕食，随着互联网技术不断进步，公司金融也开始遭遇挑战，作为负债端的银行存款亦遭到明显冲击；而对传统银行而言，更大的考验来自商业模式的考验。

兴业银行 行长李仁杰周六在2015•上海新金融年会暨互联网金融外滩峰会上指出，互联网金融刚开始根本不讲商业的IOE、市盈率，而是讲市场占有率，有多大的流量，“如果这种文化、这种商业模式今后在金融领域大行其道，那可能真的会带来很大的变化。”

“银行业在应对互联网金融方面，银行业也非常的努力，动足脑筋、想尽一切办法应对。”交通银行 首席经济学家连平表示。

他指出，银行在大量用互联网的技术在银行内部各项业务，尤其是支付结算，信息系统、风险管理，还有涉及到数据、系统等方面，大量运用互联网技术。另外银行业在创办互联网子公司，或者打造网上银行；还有一个是和互联网金融的代表性企业合作。

当然连平也提出了自己的疑虑，他认为互联网子公司也好还是和互联网金融企业合作也罢，都存在一定的难度。“当前应对这一轮的挑战，最最需要做的，还是互联网+，要把一些相适应的业务中间，很好的花功夫做做好，这才是你的优势。”

浙江网商银行行长俞胜法认为，互联网金融无非是借助了互联网的技术，它的风控体系、产品的结构没有实质性的变化，最终的核心还是风险控制，不论是互联网金融还是传统金融。

“大家要各自保持本色，……，有些确实是你的优势、特长，我觉得还是要保持，”俞胜法说道，互联网金融和传统金融在体制机制，组织架构、运作模式等方面都存较大差异，相互照搬意义不大，特别是在互联网金融运作理念上，很难学习、模仿。

**从被蚕食到融合**

面对互联网金融的蚕食和挑战，传统金融也并非无动于衷，传统金融在进一步发挥其在资本、资金实力，风险控制经验，以及客户、技术和网络的优势，特别是充分利用和挖掘好银行所拥有的海量数据的价值。

传统金融亦紧跟时代步伐，通过互联网，运用新技术来构造银行新的组织框架，创建银行新的经营机制，开发银行新的服务产品。互联网金融和传统金融在竞争中将呈现相互促进的格局，并最终相互融合，而且对立。

“互联网技术的发展，为传统银行业的变革和升级创造了条件，也为互联网企业进入银行业带来了机遇。”中国银监会特邀顾问、中国工商银行 原行长杨凯生表示，

他举例称，目前工商银行每天4亿多笔业务量中，有87%以上是通过包括网上银行、手机银行等在内的互联网渠道完成的。2014年工行电子渠道实现的交易额为456万亿元。电子渠道一年完成的业务量相当于替代了3万个物理网点。今年上半年手机银行交易额又已经接近了去年全年的交易额。

上海华瑞银行股份有限公司行长朱韬指出，目前互联网金融和传统金融的各自优势好比微笑曲线的两端，互联网金融在风控技术、大数据、征信评级技术等存较大优势是微笑曲线的右端，而位于左端的传统金融在资产非标转标、非金融转金融方面能力强于互联网金融。

“一个令人欣喜的现象，这两头彼此在往中间靠拢，传统金融领域不断朝线上出资人靠拢，右端也不断从自己的队伍建设、数据系统的建设，内部风控能力建设方面往左边迁移，最后会形成融合。”朱韬说。