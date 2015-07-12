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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 06:16 BJT

****日韩经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                       5月修正值      --      -2.2%
             产能利用指数(较前月)                      5月         --      -0.4%
    
    7月14日(二)
    2300 韩国失业率                                    6月         --       3.9%
    
    7月15日(三)
    0000 韩国出口                                   6月修正值      --      -1.8%
             进口                                                  --     -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差102
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  买超2,052
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超1,854
    
    7月16日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --      +0.1%
                                (较上年同期)                       --      -3.5%
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济指标公布
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)    
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                7月         --        正14
    (完)

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