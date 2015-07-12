日韩经济指标预测--7月13日-7月20日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日当周 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 产能利用指数(较前月) 5月 -- -0.4% 7月14日(二) 2300 韩国失业率 6月 -- 3.9% 7月15日(三) 0000 韩国出口 6月修正值 -- -1.8% 进口 -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差102 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,052 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,854 7月16日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.5% 7月17日(五) 暂无重要经济指标公布 7月20日当周 7月20日(一) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正14 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。